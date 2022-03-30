Вице-премьер - министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о том, как прошла эвакуация граждан из временно оккупированных или заблокированных территорий 30 марта.

Верещук заявила, что по трем согласованным гуманитарным коридорам в Запорожье доехали 1530 человек - из Мариуполя 812 человек, из Запорожской области 718 человек.

Также она добавила, что россияне блокируют в городе Васильевка автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.

Кроме того, Украина договорилась с ООН о строительстве модульных городков для беженцев и прямой денежной помощи для них.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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