Украина призвала Индию использовать свои дружеские связи с Россией, чтобы остановить войну на украинской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV, пишет ТАСС.

"Украина всегда была надежным потребителем индийской продукции. Мы всегда были одним из гарантов продовольственной безопасности Индии. Мы всегда снабжали вас подсолнечным маслом, зерном и другими продуктами. Это необычайно выгодные отношения", - сказал Кулеба.

Он добавил, что теперь Киев просит Нью-Дели "воспользоваться уровнем отношений Индии с Россией", чтобы убедить Москву прекратить войну на украинской территории.

Отвечая на вопрос, может ли премьер-министр Индии Нарендра Моди стать посредником в контактах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, Кулеба сказал: "Если премьер-министр Моди готов играть эту роль, мы будем приветствовать его усилия".

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