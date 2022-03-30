Глава МИД России Сергей Лавров отправился с рабочими поездками в азиатские страны, с которыми Москва договаривается о поддержке в условиях тотальных санкций со стороны Запада.

Сегодня Лавров в Пекине встретился со своим китайским коллегой Ван И.

По итогам беседы МИД РФ, как пишет РИА "Новости", сделало заявление, в котором говорится, что министры "отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами".

В четверг, 31 марта, и, в пятницу, 1 апреля глава российского внешнеполитического ведомства будет в Индии.

Сергей Лавров и Ван И

Напомним, ранее сообщалось, что Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.

Также мы писали, что в Пентагоне главным вызовом для США назвали Китай, а Россию - угрозой.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.