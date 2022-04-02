Российские войска пытаются установить полный контроль над Мариуполем и объявили, что на несколько дней закроют город.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Со вчерашнего дня захватчики не пропускают из Мариуполя жителей. По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым. Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь не что иное, как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него", - написала омбудсмен.

Она добавила, что обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом с призывом учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что вице-премьер Ирина Верещук опровергла заявление Международного Красного Креста об утверждённом эвакуационном плане из Мариуполя.

Также мы писали о данных мэрии Мариуполя, согласно которым на восстановление инфраструктуры города нужно 10 миллиардов долларов.