Появились фото украинских военных, которых освободили из российского плена. Их опубликовала вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук у себя на Facebook.

"Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими", - написала Ирина Верещук.

На фото видно, что как минимум часть женщин-военнослужащих без волос. Пострижены они очень коротко и неравномерно.

Фото: Facebook/Ірина Верещук

Это уже второй официальный обмен пленными между воюющими странами с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Так, 24 марта был произведен обмен военнослужащими между Россией и украинской стороной по формуле 10 на 10.

Также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

Ранее мы писали, что был еще один "мини-обмен". Тогда украденного российскими военными мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских срочников. Президент Франции Макрон сообщил о встрече с освобожденным из плена российских военных мэром Мелитополя Иваном Федоровым.