Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова - первый факт обмена между Россией и Украиной.

"Первый обмен состоялся - девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами", - сказала Москалькова в эфире Russia Today.

Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменены на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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