В Украине планируют принять закон об обращении с российскими пленными.

Соответствующий законопроект №7173 появился на сайте Верховной Рады Украины.

Документ определяет, что пленных россиян смогут держать в исправительных и воспитательных колониях (если младше 18 лет), следственных изоляторах.

Кроме того, в исправительных колониях могут создаваться секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военнопленные не контактировали с осужденными ранее преступниками.

Содержание военнопленных в исправительных колониях и следственных изоляторах будет проходить с соблюдением норм международного гуманитарного права и требований национального законодательства.

Если военнопленные каким-то образом незаконно покинут место своего содержания, то их задержит полиция.

Военнопленным будет разрешена переписка по почте в конвертах.

Вопросом организации этапирования военнопленных железной дорогой будет заниматься "Укрзализниця", а их конвоированием будет заниматься военная служба правопорядка ВСУ.

Напомним, что в Украине заработали лагеря для военнопленных россиян.

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