В Украине появилось Национальное информационное бюро, которое будет заниматься вопросами пленных. Оно создано в соответствии с Женевской конвенцией про поведение с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга 17 марта.

Госпредприятие "Украинский центр строительства мира" при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий будет юрлицом, которое будет выполнять функции этого информбюро.

"Мы сообщили об этом Международному Красному кресту через МИД и надеемся, что наша работа будет плодотворной, а главное - результативной для людей, для семей, которые ждут своих детей, сыновей, дочерей домой из плена", - сказала она.

Напомним, ранее Венедиктова допустила проведение обмена пленными.

Также мы писали, что в Офисе президента рассказали, что похищенного российскими военными мэра Мелитополя Ивана Фёдорова обменяли на 9 российских солдат-срочников.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.