Видео с военнопленными снимают не только в Украине (с российскими пленными), но и в России (с украинскими пленными).

Так, на телеканале Россия-1 появился сюжет об украинском летчике Андрее Максимове, который попал в плен после того, как его самолёт был сбит.

На видео уже отреагировали в командовании украинских ВВС. Там сказали, что данное видео было сделано под угрозой расправы, а потому нет причин сомневаться в патриотизме пилота.

Командование ВВС Украины пообещало сделать все, чтоб вернуть его на родину.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны РФ заявили о том, что иностранцы, воюющие за Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного.

Также мы писали, что стратегический бомбардировщик выпустил ракету по Киеву с территории Беларуси. Ее сбили украинские ПВО.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".