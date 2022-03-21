Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал не дегуманизировать противника и воздержаться от призывов издеваться над пленными или мстить детям военных.

"Какие бы зверства не совершал противник, каково бы не было сильное желание общения, мы не должны срываться за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными и тем более делать какие-то призывы в пользу мести... Поступать так - это поступать против законов военной человеческой чести... Пленные неприкосновенны. Пленных надо защищать так же, как и своих солдат, а то и больше. Тоже самое касается всяких призывах мстить детям или мирным гражданам РФ. Это неприемлемо абсолютно", - сказал он.

Напомним, и ранее Арестович попросил украинских военных не обращаться с пленными по-варварски.

Также мы писали, что в Human Rights Watch ранее призвали Украину не публиковать видео с военнопленными РФ. После этого в МВД посоветовали правозащитникам поехать в Мариуполь.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.