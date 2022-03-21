Волонтер "Первого добровольческого мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко заявил, что работающие у него врачи будут кастрировать пленных россиян.

"Я своим врачам дал указание всех мужчин (попавших в плен - Ред.) кастрировать, потому что это тараканы, а не люди", - заявил Друзенко в эфире телеканала "Украина 24".

Это вызвало большой скандал и затем Друзенко написал, что это были эмоции и извинился.

"Первый мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Приношу свои извинения", - написал он вместо удаленного поста.

На заявление Друзенко уже отреагировали украинские медики.

"Мы, медики Украины, медики Майдана и Революции Достоинства в Украине, военные медики Украины – категорически не разделяем и не поддерживаем заявление Геннадия Друзенко о негуманном обращении с пленными и ранеными! Такие заявления подрывают авторитет Украины", - говорится в сообщении, подписанном экс-нардепом Ольгой Богомолец и другими докторами.

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