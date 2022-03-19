Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине заработали лагеря для пленных российских военных. Об этом она сообщила в интервью ВВС.

"У меня, конечно, есть данные (о количестве военнопленных), но я не могу отвечать на вопросы, не относящиеся к моей компетенции. Что касается военнопленных – за них отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка", - сказала она.

В то же время Венедиктова уточнила, что создание подобных лагерей требуется согласно Женевской конвенции.

"Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими касательными службами, но это вопрос конкретно к ним. Уже есть. Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция", - добавила она.

Вице-премьер Ирина Верещук уточнила "Стране" вопрос по лагерям для пленных россиян.

"Мы непосредственно лагерями не занимаемся, но собираем информация о том, что в реестре 562 пленных. Цифра меняется, поскольку все органы сбрасывают информацию ежедневно до 15:00. Как информирует прокуратура, на базе СИЗО и колоний созданы сектора, они будут считаться временными лагерями. Дальше будут созданы реальные лагеря. У меня пока нет информации, построены ли такие конструкции", - сказала она.

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