Президент Франции Макрон сообщил о встрече с освобожденным из плена российских военных мэром Мелитополя Иваном Федоровым.

Об этом Эммануэль Макрон написал в Twitter.

"Был похищен российской армией, невозможно представить, что испытал мэр Мелитополя. Уже будучи на свободе, он рассказывает об этом. Его история нас потрясла. Я выразил ему, а также украинским женщинам-депутатам, прибывшим вместе с ним, наше восхищение и поддержку. Мы с Украиной, полны решимости, и продолжаем в том же духе", – говорится в сообщении президента Франции.

Напомним, что 16 марта в России подтвердили обмен девяти пленных на мэра Мелитополя и назвали его первым.

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