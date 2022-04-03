Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили военную поддержку Украины, а также усиление санкций против РФ и послевоенные гарантии безопасности.

Об этом президент Украины написал в Twitter.

"В который раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания - наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Британия обеспокоена, что США, Франция и Германия подталкивают Украину к уступкам России.

Также мы писали о том, что Британия намерена поставить Украине тяжелое вооружение.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.