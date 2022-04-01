В отношении украинско-российских переговоров, очередной раунд которых прошел 29 марта в Стамбуле, Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ. Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с РФ.

Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным источников, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиваться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина "будет находиться в максимально сильной позиции".

В материале газеты отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока "российские войска не покинут Украину, включая Крым".

Между тем Владимир Зеленский назвал сигналы, слышимые с переговорной площадки, положительными.

А глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву в урегулировании кризиса.