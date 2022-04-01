Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву в урегулировании кризиса.

Об этом Жан-Ив Ле Дриан сообщил в четверг, 31 марта, в интервью изданию Le Figaro.

"Я не вижу конкретных признаков, которые говорили бы о реальном и долговременном изменении позиции России. Даже если продвижение ее войск более медленное, чем надеялись в Кремле, я в настоящий момент не вижу ни какого-либо заметного отступления, ни прекращения огня. Так называемого режима тишины, объявленного вчера Россией на несколько часов в Мариуполе, явно было недостаточно", - заявил глава МИД Франции.

Ле Дриан добавил, что Франция изучит возможность стать гарантом в украинском урегулировании, если такое предложение ей поступит.

"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - указал он.

Кроме того, глава МИД Франции сказал, что Эммануэль Макрон будет продолжать диалог с Путиным для преодоления украинского кризиса.

"Что касается вступления Украины в Евросоюз, то дискуссии на эту тему могут вестись только после окончания войны", - подытожил Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова обсуждать с Украиной вопросы, связанные с гарантиями ее безопасности, но настаивает на прямых переговорах лидеров Украины и России по данной теме.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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