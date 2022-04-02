С начала войны в Украине экономика России пошатнулась, но страна все еще может выйти из конфликта с благополучным балансом. Все дело в продолжающемся импорте ее нефти и газа, в том числе и странами ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

По прогнозу аналитиков, РФ заработает на своих энергоносителях даже больше, чем в прошлом году.

"Несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и удушающий финансовый эффект санкций, Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в этом году - более чем на треть больше, чем в 2021 году... Единственный крупнейший фактор положительного текущих операций России продолжает выглядеть солидно", - говорится в отчете экономистов IIF (Института международных финансов) во главе с Робином Бруксом.

Эксперты прогнозируют, что значительный приток валюты в Россию, похоже, продолжится даже в нынешних условиях. Однако все может полностью измениться в случае введения эмбарго на продажу российских энергоносителей.

Хотя это и маловероятно.

Напомним, в Польше сообщили, что Германия, Австрия и Венгрия выступают против эмбарго на закупку российской энергетики.

Также в Польше заявили, что санкции против России не действуют и Кремль готов к еще нескольким месяцам войны.

Тем временем Путин еще и собрался перевести поставки газа в рубли. "Страна" подробно рассказывала, какую схему придумала Россия по оплате за газ и отключат ли его Европе с 1 апреля.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.