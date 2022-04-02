Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин утверждает, что из-за войны ВВП в стране может упасть на 16% в первом квартале этого года. Падение в целом за год может достигнуть 40%.

Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, но в последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.