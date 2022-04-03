Киевское метро работает. Оно перевозит граждан, однако интервал движения поездов составляет примерно час и не все станции открыты.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на Facebook.

Движение поездов по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет".

На синей линии поезда двигаются от станции "Героев Днепра" до "Теремков" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

На зеленой линии - от станции "Сырец" до "Выдубичей без остановки на станциях: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Ориентировочный интервал движения - один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Скриншот: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Ранее мы писали, что детям, живущим в метро Харькова, установили спецместа для чтения и рисования.

Также "Страна" публиковала рассказы харьковчан, которые живут в метро с начала обстрелов города.