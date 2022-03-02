В Киевском метро правоохранительные органы обнаружили 5 диверсантов, которые скрывали патроны в плюшевом мишке. Также были задержаны два подозрительных мужчины, которые имели при себе оружие и наркотические вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Telegram-канале.

"На одну из станций метро мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытие. Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции заявили, что на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

"Также, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряжение четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества", - сообщает ведомство.

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