Германия заявила, что в ближайшие дни согласится ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Буче, где произошли массовые убийства людей.

Об этом со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца пишет "Голос Америки".

"Путин и его сторонники ощутят на себе последствия своих действий", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в воскресенье.

Напомним, Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы они своими глазами увидели замученных украинцев и украинок.

Также мы писали о том, что в Минобороны России отрицают обвинения в массовых убийствах людей в Буче.

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