Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом".

Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

"В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля", - написал он.

По его словам, Москва будет "выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".

Напомним, сегодня о том, что массовые убийства в Буче будут рассмотрены на Совбезе ООН заявлял Зеленский, который назвал это военным преступлением российских военных.

Также мы писали, что генсек ООН призвал расследовать массовые убийства людей в Буче и наказать виновных.

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