С освобожденных от россиян территорий Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Это те самые несчастные мирные жители Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.

Треть тел уже осмотрели прокуроры и другие специалисты, продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Параллельно прокуроры опрашивают местное население, ищут свидетелей военных преступлений России, потерпевших, проводят сбор фото и видеодоказательств.

"Люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных", - отметила она.

Несмотря на многочисленные фото и видео в Минобороны России опровергли обвинения в массовых убийствах людей в Буче и назвали это все постановкой.

А Зеленский заявил, что НАТО могло предотвратить эту трагедию, если бы в свое время приняло Украину в НАТО.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".