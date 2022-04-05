Чешская Республика отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин, чтобы помочь защититься от агрессии России.

Об этом сегодня сообщил чешский депутат Ондржей Бенешик.

"Зафиксированы поставки чешских БМП и танков Т-72. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки", - написал он в Twitter.

Он отметил, что это дар чешской армии, о котором договорились союзники в рамках Североатлантического альянса.

"Это то, что сейчас действительно нужно украинской армии", - добавил он.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента США Байдена сообщило о скорой отправке в Украину старых советских танков. США выступят посредником при передаче танков из другой страны в Киев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

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