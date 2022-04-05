В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине, которая будет предоставлена в ближайшие дни. Также в администрации Джо Байдена пообещали новые санкции против России.

Об этом рассказал на брифинге 4 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы ожидаем, что вскоре появятся дополнительные новые возможности", - сказал Салливан по поводу помощи Киеву, не пояснив, что он имеет в виду.

Между тем в Пентагоне заявили, что власти США будут в приоритетном порядке поставлять Киеву беспилотники, комплексы Javelin и Stinger.

"Поставки в рамках этого пакета прибывали даже в течение [минувших] выходных. В ближайшие 24 часа будет еще. В этих поставках мы отдаем приоритет средствам, которые, как нам известно, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники. Все это в приоритете", - сказал Джон Кирби.

Также Джейк Салливан добавил, что новые санкции США против РФ будут объявлены уже на этой неделе. Их сейчас согласовывают с союзниками в Европе.

Западные издания уже пишут о том, какие именно новые санкции могут ввести против России, в частности, за события в Буче.

Так, британская Financial Times сообщает, что последуют ограничения на поставки нефти и газа из России. Какие - издание не уточняет.

А The Wall Street Journal пишет, что планируется введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля. О газе WSJ ничего не пишет.

То есть, судя по всему, импорт этих товаров из России не запретят, но сделают его дороже, чем будут стимулировать экономику отказаться от этих поставок.

Также в прессе обсуждают:

новые санкции против окружения Путина;

новые ограничения на экспорт в Россию;

запрет на использование портов стран Евросоюза для кораблей из России.

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