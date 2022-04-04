Польша предлагает Евросоюзу ввести санкции против 2,3 млн россиян-членов "Единой России"
Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия". Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 4 апреля.
По состоянию на конец 2021 года, в "Единой России" состояли более 2,3 миллионов россиян.
"На последнем Европейском совете мы также предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" - партии Путина. Ответственность несет не только он - ответственность несут все: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", - сказал Моравецкий.
Напомним, после публикации снимков из Бучи президент Польши Анджей Дуда высказался против компромисса с РФ.
Также мы сообщали, что Евросоюз в среду обсудит новый пакет санкций против России, который включает эмбарго на энергоресурсы.
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