Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия". Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 4 апреля.

По состоянию на конец 2021 года, в "Единой России" состояли более 2,3 миллионов россиян.

"На последнем Европейском совете мы также предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" - партии Путина. Ответственность несет не только он - ответственность несут все: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", - сказал Моравецкий.

Напомним, после публикации снимков из Бучи президент Польши Анджей Дуда высказался против компромисса с РФ.

Также мы сообщали, что Евросоюз в среду обсудит новый пакет санкций против России, который включает эмбарго на энергоресурсы.

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