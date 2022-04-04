После убийств российской армией мирного населения в Буче Евросоюз может продвинуться в обсуждении вопроса об ограничении поставок нефти и угля из России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, обсуждение новых санкций против России на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после публикации снимков из Бучи высказался против компромисса с РФ.

СМИ со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщили, что Германия в ближайшие дни согласится ввести дополнительные санкции против РФ из-за массовых убийств в Буче.

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