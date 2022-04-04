Премьер Британии Борис Джонсон планирует уговаривать канцлера Германии Олафа Шольца не лоббировать сделку Киева с Москвой, а усилить вместо этого санкции против РФ.

Об этом пишет The Times.

По мнению премьера, которое тот высказал в узком кругу, договор нужно подписывать, когда Украина окажется в "сильной позиции", а до этого пока далеко.

Отметим, Олаф Шольц планирует посетить Лондон в пятницу, 8 апреля. Это будет его первый визит в Британию в качестве канцлера Германии.

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