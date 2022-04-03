В России утверждают, что США, несмотря на санкции, увеличивают импорт российской нефти.

Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

"США не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки", - сказал Попов.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк призвал западные страны либо ввести эмбарго на покупку энергоресурсов у России, либо сказать "воюйте до последнего украинца".

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