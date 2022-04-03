В Совбезе России заметили, что США увеличили покупки российской нефти несмотря на санкции
В России утверждают, что США, несмотря на санкции, увеличивают импорт российской нефти.
Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.
"США не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки", - сказал Попов.
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