Издание Politico называет главной целью поездки президента США Джо Байдена в Европу, куда он отправится на текущей неделе, сокращение закупок российского газа и нефти.

Ранее в ЕС говорили о том, что нужно уменьшить импорт газа из России на две трети или на 102 миллиарда кубометров. Правда, издание считает этот план малореальным.

Американские компании по производству сжиженного газа не смогут покрыть такой объем дефицита - по причине нехватки мощностей.

Также Байден не сможет в приказном порядке переориентировать газовиков США с других рынков на европейский, считает Politico.

Ранее мы писали, что Евросоюз хочет отказаться от российских газа, угля и нефти за 5 лет.

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