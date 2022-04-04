Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже в среду, 6 апреля.

Об этом пишет Financial Times.

Дальнейшие санкции "готовятся" в ответ на действия России в Буче, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Санкции, предложенные некоторыми государствами, могут включать расширение индивидуальных санкций, запрет на использование российскими судами портов ЕС, эмбарго на экспорт российских товаров и энергоносителей — нефти и газа.

Как отмечает Financial Times, Украина давно требовала введения таких санкций, но этому противились некоторые "крупные европейские экономики".

Сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче", пишет издание.

Напомним, в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу. Ужасающие фото заполнили соцсети, а правозащитники уже собирают доказательства военных преступлений РФ.

На многочисленных фото и видео убитые люди в гражданской одежде, многие со связанными руками, лежат просто на улицах города. Труп как минимум одного мужчины нашли в коллекторе.

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