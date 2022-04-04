После массовых убийств в Буче вероятность введения европейскими странами эмбарго на импорт российских энергоносителей возрастает.

Об этом пишет New York Times.

Ранее ЕС отклонял призывы, в том числе Байдена, наложить подобные санкции.

Теперь же мировые лидеры выражают ужас по поводу изображений, "на которых, по-видимому, показаны мертвые мирные жители, некоторые со связанными за спиной руками, разбросанные по улицам Бучи", - пишет New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский, а после и премьер Польши Матеуш Моравецкий назвали действия России геноцидом. Макрон заявил, что властям РФ придется ответить за преступления, а генсек ООН призвал к независимому расследованию.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о прекращении поставок российского топлива, а Шарль Мишель, президент Европейского совета, заявил, что новые санкции против России "готовятся".

Ранее мы писали, что Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России в среду, 6 апреля. Триггером для санкций стали фотографии последствий зверств россиян под Киевом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.