После убийств в Буче вероятность введения странами ЕС эмбарго на энергоносители из РФ возрастает - NYT
После массовых убийств в Буче вероятность введения европейскими странами эмбарго на импорт российских энергоносителей возрастает.
Об этом пишет New York Times.
Ранее ЕС отклонял призывы, в том числе Байдена, наложить подобные санкции.
Теперь же мировые лидеры выражают ужас по поводу изображений, "на которых, по-видимому, показаны мертвые мирные жители, некоторые со связанными за спиной руками, разбросанные по улицам Бучи", - пишет New York Times
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