Американское издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента США Байдена пишет о скорой отправке в Украину старых советских танков.

США выступят посредником при передаче танков из другой страны в Киев.

Речь, видимо, об одной из восточноевропейских стран. Количество и тип танков не называется. Но говорится, что поставки начнутся уже скоро.

Напомним, вчера, 1 апреля, Федеральное правительство Германии одобрило поставку бронетранспортеров украинской армии. Об этом сообщает Welt am Sontag. Бронетранспортеры перешли во владение вооруженных сил Германии после воссоединения и были переданы шведской армии в конце 1990-х годов. Позже она продала его чешской компании, которая сейчас пытается продать их украинской армии. Однако для этого требовалось разрешение Германии. Бронетранспортеры не будут отправлены сразу, они нуждаются в ремонте, он займет несколько недель.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.