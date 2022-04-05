Страны Североатлантического альянса могут помочь в вооружении ВСУ за несколько недель на фоне усиления "крупномасштабного наступления России на Донбассе", однако лишь в тех объемах, которые не приведут к войне стран НАТО с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы можем перевооружить и переоснастить украинские силы. Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставкам противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования. НАТО оказывает военную поддержку Украине в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг.

При этом глава Альянса считает, что главная ответственность НАТО сейчас - не допустить эскалацию войны за пределы Украины. Именно по этой причине, по словам Столтенберга, НАТО помогают Украине в столь малых объемах. Так как Россия и многие страны НАТО - ядерные державы, избегание прямого столкновения - "реальность, которую нужно принять".

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину точно не позовут в НАТО в ближайшее время. Если бы так произошло, наша страна незамедлительно вступила бы в Альянс.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать.

Также "Страна" писала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса подготовили десятки тысяч украинских военных, а также за последние годы оказали Киеву иную значительную помощь в сфере безопасности.

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