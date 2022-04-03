Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 3 апреля.

Блинкена попросили прокомментировать информацию о том, что американские власти пытаются способствовать передаче Украине танков советского производства.

"Я не могу говорить о конкретных системах вооружений, но могу сказать, что наша администрация предоставила Украине 2,3 млрд долларов на системы безопасности, включая 1,6 млрд долларов только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений. Мы стараемся сделать так, чтобы Украина получила те системы, в которых она нуждается и которые может использовать. Мы работаем со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу систем, которые украинская сторона может использовать на Украине", - пояснил Блинкен.

Ранее мы писали, что в США сообщили о скорой отправке в Украину старых советских танков.

Также "Страна" сообщала, что Германия отказалась передать Украине 100 БМП.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".