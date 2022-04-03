Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса подготовили десятки тысяч украинских военных, а также за последние годы оказали Киеву иную значительную помощь в сфере безопасности.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в воскресенье, 3 апреля, в эфире телеканала CNN, пишет ТАСС.

"Союзники по НАТО поддерживали Украину в течение многих, многих лет", - сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что в последние недели военную помощь стали оказывать активнее.

"Мы должны помнить, что союзники по НАТО, как США, так и Соединенное Королевство, и Канада, а также другие страны, годами вели подготовку украинских военных. Так что десятки тысяч украинцев, которые сейчас на передовой, в течение нескольких лет обучались союзниками по НАТО", - пояснил Столтенберг.

"Так что, украинские силы сейчас значительно больше, значительно лучше оснащены, лучше подготовлены и лучше управляются, чем когда-либо ранее, и это в значительной степени обусловлено поддержкой, предоставлявшейся многие годы", - добавил генсек НАТО.

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