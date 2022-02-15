Во вторник, 15 февраля, Литва направила в Украину военных инструкторов. Они прибудут с целью обучить украинских военных использовать ракетные системы "Стингер".

Об этом сообщает LRT.

Согласно заявлению вооруженных сил Литвы, группа солдат из батальона противовоздушной обороны будет обучать своих украинских коллег "в ближайшие несколько недель".

"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника - ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности "Стингера"", - сказал начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

Как объяснили представители армии, военнослужащие, которых направили в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных "Стингерами", и передадут украинцам опыт, накопленный литовскими вооруженными силами за годы использования этих систем.

Литовские войска также принимают участие в учебной миссии в Украине, где они будут готовить украинских военных инструкторов вместе с военнослужащими из других стран.

Между тем, военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начали покидать нашу страну 12-13 февраля.

Вслед за Британией США также выводят своих военных инструкторов из Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, на фоне угрозы российского вторжения, распорядился временно вывести 160 американских военных инструкторов из Украины.