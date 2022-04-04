Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA, передает FAZ.

"Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала пресс-секретарь Меркель

Экс-канцлер также поддержала международные усилия по прекращению агрессии РФ против Украины, но проигнорировала приглашение Зеленского приехать в Бучу.

"Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, что Зеленский в своем заявлении намекнул на частичную ответственность и НАТО за агрессию РФ и все последующие военные преступления, потому что Альянс отказывает Украине в членстве, начиная с 2008 года.

На это генсек НАТО Столтенберг ответил, что они "поддерживали Украину много лет" и подготовили десятки тысяч украинских военных.

Также в том заявлении Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы они своими глазами увидели замученных украинцев и украинок.

При этом возможное членство Украины в НАТО и расширение Альянса на восточную Европу называется одними из ключевых причин, почему Россия напала на Украину.

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