Известный историк Нил Фергюсон опубликовал колонку в Bloomberg, в которой рассуждает о перспективах украинско-российской войны.

Материал опубликован под заголовком "Семь наихудших сценариев войны в Украине".

Оценивая "худший" из сценариев, автор проводит параллели с Польшей в 1939 году, рассуждая о том, что такой сценарий в конечном счете может привести к Третьей мировой через цепочку конфликтов.

"Если бы Китай начал вторжение на Тайвань в следующем году и разразилась бы война между Ираном и его все более сближающимися региональными врагами — арабскими государствами и Израилем — тогда мы могли бы начать говорить о Третьей мировой войне, а не только о Второй холодной войне", - пишет он.

Автор допускает перспективу ядерной войны, приводя в качестве аргумента, что противостоять НАТО "на земле" Путин не сможет.

Он также рассуждает об уверенности окружения Байдена в том, что кризис в России, вызванный санкциями запада, создаст условия, при которых распался СССР (то есть, будет распад России). Но Фергюсон ставит эти доводы под сомнение.

"Путин не похож на ближневосточных деспотов, лишившихся власти во время войны в Ираке и арабской весны. Он уже обладает оружием массового поражения, в том числе крупнейшим в мире арсеналом ядерных боеголовок, а также химическим и, несомненно, биологическим оружием", - рассуждает автор.

Китай, согласно прогнозу, будет поддерживать Россию, "но не до такой степени, чтобы вызвать вторичные санкции США в отношении китайских учреждений, ведущих дела с российскими организациями"

Говоря о Западе, Фергюсон прогнозирует возможность "дефицита внимания" в украинском вопросе, и рассуждает, что "в ближайшие месяцы поддержка западной общественностью дела Украины подвергнется испытанию постоянным ростом цен на продовольствие и топливо в сочетании с представлением о том, что Украина выигрывает войну, а не просто не проигрывает ее". Данное представление Фергюсон ставит под сомнение.

В мире серьезно развивается инфляция и столкнуться с ее последствиями, в первую очередь, страны, зависящие от экспорта из Украины и России.

"Тот, кто считает, что это не будет иметь неблагоприятных социальных и политических последствий, не знает истории", - пишет он.

Говоря о возможной продолжительности конфликта, Фергюсон обращается к статистике средней продолжительности войн за период 1816-1985 годов. Более половины войн (60%) длились менее шести месяцев и почти четверть (23%) менее двух лет. Лишь менее четверти войн (19%) шли более двух лет.

Перспектива прекращения войны из-за смены власти в РФ, согласно статистике, незначительна.

Из общего числа 355 лидеров в выборке межгосударственных войн, только 96 были заменены до окончания войны, из них 51 - это "невиновные" лидеры, т. е. люди, которые не были частью правительства в начале войны.

Согласно статистике, новые лидеры появляются только в 14% конфликтов.

То есть, падение Путина из-за войны - маловероятно, а период глобальной стагфляции и нестабильности имеет высокую вероятность.

Кроме того, по мнению Фергюсона, война в Украине может ознаменовать окончание эпохи нераспространения ядерного оружия.

"Ибо ничто более ярко не иллюстрирует ценность ядерного оружия, чем судьба Украины, которая отказалась от него в 1994 году в обмен на ничего не стоящие заверения", - пишет Фергюсон.

Напомним, война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

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