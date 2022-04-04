Украина за один день войны теряет около 2 миллиардов гривен из бюджета. Для инфраструктуры страны за месяц потери составили 119 миллиардов долларов, или 4,25 млрд долларов в день.

Об этом в интервью НВ сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 миллиардов гривен в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили 119 миллиардов долларов. То есть 4,25 миллиарда долларов в день", - сказал Шмыгаль.

По его словам, если добавить военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда сумма потерь составит 565 млрд долларов.

Напомним, ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что по предварительным подсчетам, потери Украины от боевых действий уже составили один триллион долларов.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.