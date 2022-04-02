Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что по предварительным подсчетам, потери Украины от боевых действий составили один триллион долларов.

Об этом он рассказал в ходе единого телемарафона.

По его словам, украинские власти рассчитывают получить в фонд восстановления страны 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

"Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник - замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны", - заявил Устенко.

По словам Устенко, из второго источника Украина рассчитывает получить более 100 миллиардов долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и тех, что еще будут арестованы по всему миру.

Ранее "Страна" писала, что первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин утверждает, что из-за войны ВВП в стране может упасть на 16% в первом квартале этого года. Падение в целом за год может достигнуть 40%.

Также мы рассказывали, что война причинила ущерб - замедлила, уменьшила или остановила - 86% украинских компаний.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.