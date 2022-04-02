Российские войска обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией. Попали в дома и школу, пострадавших нет.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

"Слава Богу, пострадавших нет. Мы провели эвакуацию в Ингулецком районе. Попали в одно учебное заведение, в десяток домов частного сектора", — сообщил Вилкул.

Вилкул также предостерег граждан, чтобы те не подбирали боеприпасы.

"Кассетные боеприпасы, запрещённые Женевской конвенцией, выглядят как 5 см длину и 2 см в диаметр. К нему нельзя подходить, так они могут взрываться в течении 40 часов. Для понимания, мы отбирали такой заряд из рук двенадцатилетней девочки, которая подобрала и начала с ним играть", — рассказал Вилкул.

По его словам, в одном из сел отец и сын подобрали и принесли кассетные боеприпасы домой.

"Боеприпасы взорвались. В результате, два погибших гражданских. При этом мы уже четыре дня просим не подходить к этим зарядам и сразу звонить в соответствующие службы по номерам 101 и 102", — сказал Александр Вилкул.

Отметим, что кассетные бомбы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам 2008 года, так как при взрыве рассыпаются на множество суббоеприпасов, некоторые из которых не взрываются и тем самым представляют большую опасность для мирного населения.

Напомним, что недавно российские войска обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами.

При этом в Кремле пообещали не применять ядерное оружие в Украине.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.