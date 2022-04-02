Россияне обстреляли Кривой Рог запрещенными кассетными бомбами. Фото: "Страна"

Российские войска обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией. Попали в дома и школу, пострадавших нет.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

"Слава Богу, пострадавших нет. Мы провели эвакуацию в Ингулецком районе. Попали в одно учебное заведение, в десяток домов частного сектора", — сообщил Вилкул.

Вилкул также предостерег граждан, чтобы те не подбирали боеприпасы. 

"Кассетные боеприпасы, запрещённые Женевской конвенцией, выглядят как 5 см длину и 2 см в диаметр. К нему нельзя подходить, так они могут взрываться в течении 40 часов. Для понимания, мы отбирали такой заряд из рук двенадцатилетней девочки, которая подобрала и начала с ним играть", — рассказал Вилкул.

По его словам, в одном из сел отец и сын подобрали и принесли кассетные боеприпасы домой.

"Боеприпасы взорвались. В результате, два погибших гражданских. При этом мы уже четыре дня просим не подходить к этим зарядам и сразу звонить в соответствующие службы по номерам 101 и 102", — сказал Александр Вилкул.

Фото "Страны"

Фото "Страны"

Отметим, что кассетные бомбы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам 2008 года, так как при взрыве рассыпаются на множество суббоеприпасов, некоторые из которых не взрываются и тем самым представляют большую опасность для мирного населения.

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