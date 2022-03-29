Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что освобождены еще несколько сел Херсонской области на границе с Днепропетровской.

Поэтому теперь минимальная дистанция от сил противника до Кривого Рога составляет уже 40 километров (ранее чиновник говорил о 10 километрах).

По словам Вилкула, комендантский час в Кривом Роге сокращается. Начало не в 20:00 а в 21:00, действует до 06:00.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.