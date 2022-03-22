Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что ночью был нанесен удар по населенным пунктам в районе Кривого Рога.

Об этом Вилкул написал в Telegram-канале.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет", - написал Вилкул.

По его словам, сегодня в 12:00 назначена уже пятая электричка из Апостолово в Кривой Рог для выезда всех желающих жителей.

"Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением. В остальных направлениях ночь прошла ровно", - сообщил Вилкул.

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.