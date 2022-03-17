Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов, которые будут везти людей из опасных точек. "Страна" публикует список поездов:

Дарница (Киев):

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

17:00 – №503/504 Днепр – Винница;

20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;

16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Напомним, что Укрзализныця вывозит поездами людей из регионов, где частые обстрелы, однако территорию контролирует украинская власть. Если территория оккупирована, вопросом эвакуации занимается украинское представительство во главе с Ириной Верещук и Международным Красным Крестом.

Так, около 5 тысяч человек сегодня вышли пешком из Мариуполя, ведь оккупанты не пропускают туда эвакуационные автобусы, но выпускают пеших и на личном транспорте.

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