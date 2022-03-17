Из Днепра, Краматорска и Кривого Рога. Расписание эвакуационных поездов на 18 марта
Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов, которые будут везти людей из опасных точек. "Страна" публикует список поездов:
Дарница (Киев):
1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.
Краматорск:
13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Напомним, что Укрзализныця вывозит поездами людей из регионов, где частые обстрелы, однако территорию контролирует украинская власть. Если территория оккупирована, вопросом эвакуации занимается украинское представительство во главе с Ириной Верещук и Международным Красным Крестом.
Так, около 5 тысяч человек сегодня вышли пешком из Мариуполя, ведь оккупанты не пропускают туда эвакуационные автобусы, но выпускают пеших и на личном транспорте.
Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.
Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.