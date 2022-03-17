Вице-премьер Ирина Верещук прокомментировала "Стране" ситуацию с эвакуацией мирных жителей 17 марта.

По ее словам, Киевская область эвакуируется, тяжело, с боями, но люди пробиваются по согласованным ранее направлениям (Бородянка, Шевченково до Житомира).

"По Мариуполю - они нас не впустили в Мариуполь. Коридор открыли, люди выезжают на своих частных автомобилях, а сегодня выбираются пешим ходом, а мы их подхватываем ближе к Бердянску и Мангушу", рассказала Ирина Верещук.

На трассе по направлению к Мариуполю постараются, чтобы как можно дальше заехал бензовоз, чтобы дозаправлять транспорт.

"Выпустили автобусы из Запорожья на Бердянск, как можно дальше в том направлении, где нас пропустят. Там контролируемая ими трасса, у нас нет там влияния. Как можно дальше заедет и бензовоз, потому что у людей заканчивается бензин, им нужно дозаправляться, поэтому мы приняли решение каждому выдавать по 15 литров бензина, потому что бензовоз такой, что позволяет сразу дозаправлять в баки. Автобусы кого могут, детей, женщин будут подхватывать. Этот процесс запущен", сообщила вице премьер.

Договорились о совместной операции Международного комитета Красного Креста с ДСНС о разворачивании мобильного перевалочного пункта, где будет еда, тёплая одежда и люди смогут согреться и дождаться автобусов.

По словам Ирины Верещук, ожидается, что всего до комендантского часа из Мариуполя пешком выйдут 10 тысяч человек.

"Мы разработали маршрут и ответственных и сбросили русским. Как я понимаю, сегодня около 5 тысяч людей шли пешком из Мариуполя.

Всего, думаю, до начала комендантского часа выйдет до 10 тысяч людей, плюс с теми, кто не успел выйти вчера и остался около Запорожья.

Стратегически они согласились, чтобы мы забирали людей за Бердянском. Они не пропускают корпоративный транспорт, условно, автобус ДТЭК, а частный транспорт - можно" - рассказала вице-премьер.

"По Харьковскому направлению эвакуация не сработала, там начались бои и мы в этот бедный Изюм никак не можем зайти. В первые дни что-то удалось. Мы завезли им еду и все.

На завтра планируем эвакуацию по Черниговскому направлению и Херсон. Сейчас согласовываем маршруты.

Там сложная система, сперва даёт разрешение глава ВА, поскольку он лучше понимает ситуацию по сёлам. Затем маршруты уточняют военные, чтобы они не навредили позициям, чтобы не было обстрелов, после согласовывают россияне.

Когда все становится ясно, мы пишем письмо на Красный Крест, они обходят ещё раз этот маршрут кругами и на 6 утра у нас есть согласованный маршрут.

Прорабатываем по 10 км, потому что на каждом есть блокпосты и везде нужно давать разрешение.

Тем мы и отличаемся от остальных, что выверяем четкий маршрут, потому что люди путают и попадают под обстрелы, как это было вчера, когда обстреляли из Мариуполя детей и ранили ребёнка. Это как раз не был согласованный коридор. Россияне говорят - куда ехали? Покажите, что это был согласованный коридор. Мы действительно согласовывали коридор из Бердянска в Запорожье.

Если есть согласованный коридор, 90%, что ничего не случится. Если коридор не согласован это большой риск" - подытожила Ирина Верещук.

Напомним, что ранее со слов очевидца мы описали, что происходит в Мариуполе и как выживают его жители.

Также мы писали, что 17 март должны были открыть 9 гуманитарных коридоров.