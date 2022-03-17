Вице-премьер Ирина Верещук на брифинге рассказала про утверждённые гуманитарные коридоры на четверг, 17 марта. По ее словам, сегодня согласованы девять маршрутов.

Донецкая область : Мариуполь - Запорожье. Из Запорожья в Бердянск отправятся автобусы чтобы забрать людей из Мариуполя в Запорожье. Также будет направлена автоцистерна с топливом для заправки личных авто.

: Мариуполь - Запорожье. Из Запорожья в Бердянск отправятся автобусы чтобы забрать людей из Мариуполя в Запорожье. Также будет направлена автоцистерна с топливом для заправки личных авто. Киевская область : Бородянка - Житомир и Шевченково - Бровары. Будут направлены гуманитарные грузы с продуктами и медикаментами в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марковцы, Опанасов.

: Бородянка - Житомир и Шевченково - Бровары. Будут направлены гуманитарные грузы с продуктами и медикаментами в Гостомель, Бучу, Семиполки, Марковцы, Опанасов. Харьковская область: Будет доставлена гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.

Напомним, вчера эвакуация из Изюма была сорвана по вине РФ, согласие на гуманитарный коридор не было предоставлено.

Также мы писали, что на поселок Клавдиево-Тарасово под Киевом надвигается гуманитарная катастрофа. Там запасов еды осталось на несколько дней.

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