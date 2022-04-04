С начала войны в Украине погиб уже 161 ребенок. 264 - получили ранения. Такие данные приводит Офис генпрокурора по состоянию на утро 4 апреля.

"Более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 161 ребенок погиб и 264 ранены", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что эти данные не являются окончательными, поскольку идет подсчет в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Киевской области - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, в Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

"2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей", - говорится в сообщении.

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