Ночью российские войска обстреляли населенные пункты к юго-востоку от Кривого Рога
Ночью российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) обстреляли Нововоронцовку и Марьянское (населённые пункты к юго-востоку от Кривого Рога на границе Николаевской и Херсонской областей).
Об этом заявил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, обошлось без пострадавших. Вилкул добавил, что ранее была проведена эвакуация из этих населенных пунктов в Кривой Рог.
Напомним, мы сообщали, что войска РФ ударили фосфорным снарядом по городу Зеленодольск (на границе Днепропетровской и Херсонской областей).
Также писали, что 1 апреля ВСУ освободили 11 населенных пунктов на границе Херсонской и Днепропетровской областей.
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