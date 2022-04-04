Мэр Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский заявил, что город стал частым объектом бомбардировок и ракетных нападений.

"Я прошу, по возможности, для сохранения своих семей начать временный отъезд из города", - призвал Сергей Зеленский.

Он напомнил, что 4 апреля будут отправлены эвакуационные поезда в направлении Львова, Полтавы и Кременчуга.

"Кто примет решение выезжать из Лозовой – это будет правильное решение", - сказал Зеленский.

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